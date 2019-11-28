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في تصنيف الـ”فيفا” الجديد : تونس في الصدارة وسوريا تقفز 4 مراكز ومصر تتراجع

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 3:13 مساءً
في تصنيف الـ”فيفا” الجديد : تونس في الصدارة وسوريا تقفز 4 مراكز ومصر تتراجع

كل الوطن- وكالات : حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على صدارة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وليحتل المركز 27 عالميا.

شهد التصنيف الجديد لـ”الفيفا” تواجد المنتخب التونسي في المركز الـ27 عالميا ليرتقي مركزين، كما ارتقى المنتخب الجزائري 3 مراكز، ليحتل المركز الـ35.

كما تراجع المنتخب المغربي مركزا واحدا ليحتل المركز الـ43، وشهد التصنيف خسارة المنتخب المصري لمركزين متراجعا للمرتبة الـ51.

واحتلت قطر صدارة المنتخبات العربية في آسيا، في المركز 55، كما شهد التصنيف قفزة للفريق العراقي متقدما بأربع مراكز ليحتل المركز الـ71 عالميا، كذلك المنتخب السوري الذي قفز 4 مراكز ليحتل المرتبة الـ79 عالميا.

لبنان أيضا ارتقى مركزين ليحتل الترتيب 89 عالميا، والأردن في المركز 97 بتفوق مركز واحد عن الشهر الماضي، ثم البحرين في المركز 100 بعد ارتقاء مركز واحد.

فلسطين هبطت 7 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز 106 على المستوى العالمي، أما اليمن ففي المركز 144 بأقل 3 مراكز عن الشهر الماضي، وارتقت الكويت 9 مراكز واحتلت المركز 147 عالميا.

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2019-11-28
عربي ودولي
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