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“فيسبوك” تشتري أحد أشهر استوديوهات ألعاب الواقع الافتراضي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 5:10 مساءً
“فيسبوك” تشتري أحد أشهر استوديوهات ألعاب الواقع الافتراضي

قررت شركة “فيسبوك” تعزيز مواقعها في عالم الواقع الافتراضي، وأعلنت عن شراء استوديو Beat Games الشهير الذي طور لعبة Beat Saber.

وتبعا للتسريبات فإن الاستوديو الشهير سيعمل مع شركة “أوكولوس” المختصة بتقنيات الواقع الافتراضي التي استحوذت عليها “فيسبوك” في وقت سابق، لكن مركزه سيبقى في العاصمة التشيكية براغ.

ويرى الخبراء أن شراء هذا الاستوديو هدفه تطوير ألعاب إلكترونية مخصصة لتقنيات وإلكترونيات الواقع الافتراضي التي تطورها شركة “أوكولوس” حاليا، لطرح حزمة متكاملة من التقنيات والألعاب تحت شعار “فيسبوك” العام القادم.

وبانضمام الشركة والاستوديو المذكورين تحت عباءة “فيسبوك” ستصبح الأخيرة منافسة لمايكروسوفت وربما سوني في مجال تقنيات الواقع الافتراضي وربما المعزز أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن “فيسبوك” كانت قد أعربت عن نيتها إطلاق خوذ ونظارات خاصة بالواقع الافتراضي منذ 3 سنوات تقريبا، ومن المرجح أن تكشف عن هذه التقنيات مطلع العام القادم.

المصدر: فيستي

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2019-11-28 2019-11-28
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