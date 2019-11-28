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اعتقال أجنبيتين وشاب بحريني ظهروا في صور “مخلّة بالآداب العامة”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 7:09 مساءً
اعتقال أجنبيتين وشاب بحريني ظهروا في صور “مخلّة بالآداب العامة”

اعتقلت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، فتاتين أجنبيتين “ارتكبتا أفعالا مخلة بالآداب العامة”، بالإضافة لشاب بحريني تورط في الواقعة.

وقالت الداخلية إن الشاب البحريني يبلغ من العمر 28 عاما، وتورط في الواقعة باستخدام سيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبحريني والأجنبيتين وقد ارتكبوا أفعالا اعتُبرت “مخلة بالآداب العامة”.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان قضية “الأجنبية العارية” التي شغلت البحرينيين لأشهر حتى صدور حكم نهائي بحبسها في شهر أبريل من العام الماضي.

وحكم القضاء البحريني على السيدة الأجنبية التي وثقت صور سيرها في طريق عام وهي عارية واعتداءها على الشرطة وتعاطي المخدرات، بالسجن سنتين، فيما تم حبس صديق لها بحريني الجنسية، كان رفقتها، لمدة سنة، وألزم بدفع غرامة قدرها ألف دينار (3300 دولار).

المصدر: وسائل إعلام بحرينية

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2019-11-28 2019-11-28
جرائم وحوادث
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