العيسى: منتدى الاعلام السعودي يمثل حاجة ملحة لمناقشة الاسلاموفوبيا

كل الوطن – الرياض: أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ان منتدى الاعلام السعودي يمثل حاجة ملحة بمختلف موضوعاته وتخصصاته لطرح القضايا ذات الأهمية ولاسيما فيما يتعلق بالسياق الظرفي والمكاني والتناول النوعي.

وقال العيسى أن المنتدى يحمل في فحواه تأسيساً ملحاً لهذا الطموح، خصوصاً أن الموضوعات التي سيتم طرحها بمهنية وموضوعية ظلت عالقة لا من جهة طرحها المعتاد أو التقليدي ولا من جهة طرحها النخبوي العميق، حيث انتدبت لهذا الطرح أسماء ذات اختصاص علاوة على رصيدها المعرفي.

وخصص المنتدى جلسة بعنوان “الإسلاموفوبيا أزمة فكر أم أزمة إعلام” يتحدث فيها العيسى عن علاقة الرسالة الإعلامية بظاهرة الإسلاموفوبيا، ومهام صناعة الإعلام في مواجهة هذه الظاهرة، وتغيير الصورة النمطية التي يعكسها الإعلام المضاد من خلال معنى “الإسلامفوبيا”، ومخاطر المصطلح وأثر الرسالة الإعلامية المأزومة له والجهود المأمولة لمواجهة تنامي المصطلح وتطبيقاته.

واعرب العيسى عن سعادته بطرح موضوع الإسلاموفوبيا ، لافتا الى ان هذا المصطلح لابد من إشباعه واستطلاع كافة تفاصيله بدءً من الأسباب و التحليل والحلول ومقارنة ذلك بالجدليات حوله من جميع الأطراف ، مشيرا الى الاعتقاد السائد من ان خطاب الاسلاموفوبيا تأسس على مبرر في حين يأتي الخطاب الاسلامي بوجه عام ناقدًا وعاتباً وقلقاً في بعض الأحيان، وفي ثالثة يأتي خطاب من الداخل الاسلامي يسعى من وجهة نظره للنظر بما يراه طرحاً محايداً و موضوعياً، محملاً المسؤولية لبعض الداخل الاسلامي ولبعض الاخر من الخارج، مختتما تصريحه بالتأكيد على الدور الهام والبارز الذي يقوم به الإعلام والفكر بشكل عام.

يذكر أن منتدى الإعلام السعودي ينطلق الأسبوع المقبل في نسخته الأولى تحت شعار: “صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات”، وذلك انسجاماً مع التطورات التي تشهدها البيئة الاتصالية لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والاتجاهات والفرص التي تدعم الرؤى المستقبلية لصناعة الإعلام، ويشارك فيه أكثر من الف شخصية من القيادات الإعلامية المحلية والدولية من 32 دولة.