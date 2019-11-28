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“النيابة” تطالب بتعزير مواطن أهان طفلاً وأجبره على تقبيل قدمه!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 8:32 مساءً
“النيابة” تطالب بتعزير مواطن أهان طفلاً وأجبره على تقبيل قدمه!

كل الوطن – الرياض: أحالت النيابة العامة مواطنا إلى المحكمة المختصة بتهمة الإساءة إلى طفل قاصر والتشهير به في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة «عكاظ» أن والد الطفل تقدم بشكوى إلى الجهة المختصة أفاد فيها بأن المدعى عليه ضرب ابنه البالغ من العمر (3 أعوام) وأجبره على تقبيل قدمه، ثم صوّر المقطع بقصد إهانته وبعث له المقطع المرئي.

وحققت النيابة مع المدعى عليه ووجهت إليه تهمة إساءة معاملة طفل طبقا للمادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، وأحيل لاحقا إلى المحكمة المختصة، مطالبة بتعزيره وتطبيق النظام بحقه.

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2019-11-28
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