“السيادي الكويتي” يلحق بـ”أبوظبي” ويتجه للاكتتاب في أرامكو

كل الوطن – الرياض: كشفت مصادر مطلعة أمس (الأربعاء) أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي للكويت) تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، إلا أن الهيئة وشركة أرامكو لم يعلقان على الخبر، وفقا لـ«رويترز».

يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر لوكالة بلومبيرغ أمس الأول (الثلاثاء)، أن أبوظبي تعتزم استثمار 5.1 مليار دولار في اكتتاب أرامكو.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد ذكرت أن صناديق خليجية تعتزم اكتتاب نحو 3 مليارات دولار من صناديق سيادية في الخليج، من بينها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، التي من المتوقع أن تضخ مليار دولار في الاكتتاب.

وفي حال ضخ الصناديق السيادية الخليجية 3 مليارات دولار في اكتتاب أرامكو فهذا يعني أنها ستغطي 6.17% من شريحة المؤسسات البالغة 17 مليار دولار.

وكان مسؤولون تنفيذيون من شركة أرامكو التقوا يوم الإثنين الماضي مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار؛ لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو التي قد تصل قيمتها إلى 6.25 مليار دولار.

وخاطبت أرامكو كذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت و«جي.آي.سي» السنغافورية.

وكان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلا عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي، وأقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي، يوم الأحد الماضي.