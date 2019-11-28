السدحان يعرض مقتنياته للبيع.. ويعلن عن وظيفة شاغرة بشرط

كل الوطن – عكاظ: – متابعات قرر الفنان عبدالله السدحان عرض بعض مقتنياته التي رافقته خلال مشواره الفني للبيع، مطالبا معجبيه بالتسويق لهذه المقتنيات بشكل واسع، كما عرض توظيف شاب سعودي شريطة أن يكون ملما باللغة الإنجليزية ليتولى إدارة تسويق هذه المقتنيات.

وقال السدحان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في «تويتر»: «نسمع الكثير عن فنانين ولاعبين يقومون بعرض مقتنياتهم للبيع، ورأينا أخيرا الفنان والحبيب راشد الماجد يعرض عوده للبيع»، منوهًا إلى أن البعض عرض التيشيرت الخاص به أو الحذاء للبيع. وأضاف: «مقتنيات للبيع، أنا هذه مقتنياتي، خلاقين أبو مساعد، وعصاه، ومشلح عمره 50 سنة وأكثر، وفانيلة أو البلوزة البنية حق أبو مساعد تحت الكراسي، والخشبة بتاعة أبومساعد بعد عمر طويل، بس عشان نعطيها قيمتها».

وعرض السدحان حقيبة يطلق عليها «محيميد»، منوهًا إلى أنها سُميت بهذا الاسم وفقًا لأول سهرة تلفزيونية سعودية «حمود ومحيميد»، لكنها ليست معروضة للبيع بل للاطلاع فقط. وأرفق عبدالله السدحان تعليقًا على مقطع الفيديو قال فيه إنه يبحث عن شاب سعودي يتولى إدارة التسويق لمقتنياته، بشرط أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية ولن يُلزمه بعدد ساعات معينة للدوام (العمل). وتابع: «بعض من مقتنياتي العزيزة على العازة مقتنيات نابليون، والمهم والأهم للجادين أبحث عن شاب سعودي ملم باللغة الإنجليزية ليتولّى إدارة التسويق للفقير إلى ربه أنا، دون التزام بساعات دوام، عمل حر تعبت وأنا أدبر عمري».

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع المقطع، إذ أثنوا على قيمة السدحان الفنية في الدراما السعودية، وتألقه عبر سنوات عدة، مشيرين إلى أن هذه المقتنيات قيّمة ولها سنوات وذكريات لن تُنسى.

يذكر أن عرض السدحان ليس الأول من نوعه، إذ سبقه مزاد علني لعود الفنان راشد الماجد، الذي بيع لصالح الأعمال الخيرية بـ600 ألف ريال في احتفالية «ليلة السندباد» السبت الماضي، ضمن فعاليات «موسم الرياض»، وسط فرصة أتيحت لكل محبيه أن يقتنوا العود الخاص الذي يعد جزءاً من إبداعات مسيرته الفنية الثرية.