عمران خان رئيس وزراء باكستان يشيد بالدبلوماسية الدولية لتركيا

كل الوطن- فريق التحرير- وكالات: أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، بالدبلوماسية الدولية لتركيا وطلب من مبعوثي بلاده في إفريقيا الاحتذاء بأنقرة كنموذج في مجال الدبلوماسية.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الختامية لمبعوثي بلاده إلى إفريقيا والتي نقلها التلفزيون الرسمي.

ونوه عمران خان، وفق الاناضول بالإنجازات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية التي حققتها تركيا خلال السنوات الـ 18 الماضية.

وأضاف “بعد وصول (الرئيس التركي) رجب طيب أردوغان إلى السلطة، تغيرت العقلية في تركيا”.

وتابع: “حصلت تركيا على الثقة في الأعوام الـ 17-18 الماضية، وأصبح مؤشر التجارة في اتجاه تصاعدي، وأصبحت البلاد نفسها حيوية”.

ولفت رئيس الوزراء الباكستاني، إلى نجاح الدبلوماسية التركية لاسيما في إفريقيا، مشيرا إلى أن “إسلام أباد لم تنجح في جني فوائد من وراء دبلوماسيتها في القارة لاسيما فيما يتعلق بالتجارة والأعمال”.

وقال إن باكستان تخطط إلى الانضمام لنادي الدول المستثمرة في إفريقيا.