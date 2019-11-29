“فرسان غزة” يتنافسون في قفز الحواجز ببطولة محلية

كل الوطن- متابعات – غزة – وكالات: أطلق اتحاد الفروسية الفلسطيني في قطاع غزة، الخميس، بطولة محلية لقفز الحواجز، على مستوى القطاع، بمشاركة 160 فارسا.

وتشهد البطولة التي انطلقت في نادي “الجواد” بمدينة غزة، وتستمر ليومين، منافسة قوية بين المشاركين، وحضورا جماهيريا كبيرا .

وفي تصريح للأناضول، قال سامي زيارة، أمين عام اتحاد الفروسية الفلسطينية، “البطولة هي السادسة والنهائية من سلسلة بطولات نظمها الاتحاد لعام 2019″.

وأضاف:” أن المتأهلين في البطولة سيشاركون مع فرسان من الضفة الغربية في أولمبياد طوكيو 2020″.

ولفت إلى أن البطولة “تستمر على مدار يومين، حيث شارك اليوم 65 فارسا وفارسة في قفز حواجز على ارتفاع 110 سنتيمتر‎ات، و55 فارسا على ارتفاع 80 سنتيمترا”.

وذكر أن الجمعة سيشارك 30 فارسا وفارسة في قفز الحواجز على ارتفاع 70 سنتيمترا، و10 فرسان على ارتفاع 50 سنتيمترا.

وطالب زيارة، بـ”ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة كي يتمكن الفرسان من المشاركة في البطولات الدولية والعربية”.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع منذ 2006، ما أدى إلى زيادة في نسبة الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية لنحو مليوني إنسان.