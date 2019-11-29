توقيع محمد بن سلمان يحظى بالاهتمام والإعجاب

انصب اهتمام عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبو ظبي.
توقيع محمد بن سلمان❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/w6jmmKbXS8
— Shada (@Shada__2004) November 27, 2019
وعبر الكثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي، وتمنى أحدهم أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووصف آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: “خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية”.
المصدر: تويتر