“أسد” الهلال يوجه رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان (صورة)

وجه الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، شدد خلالها على ولائه للفريق ومواصلة التألق عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ونشر غوميز صورة على حسابه في “تويتر” إلى جوار ولي العهد وعلق عليها: “إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا. سيكون أسدك مستعدا دائما للقتال وحماية عرينه”.

It was an honor to be invited to crown prince Mohammed Ben Salmane, after the victory of the Asian Champions League.Your lion will always be ready to fight and protect his own.🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/ZfyAqy5xh5

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) November 28, 2019