“أسد” الهلال يوجه رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان (صورة)

وجه الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، شدد خلالها على ولائه للفريق ومواصلة التألق عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ونشر غوميز صورة على حسابه في “تويتر” إلى جوار ولي العهد وعلق عليها: “إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا. سيكون أسدك مستعدا دائما للقتال وحماية عرينه”.

It was an honor to be invited to crown prince Mohammed Ben Salmane, after the victory of the Asian Champions League.Your lion will always be ready to fight and protect his own.🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/ZfyAqy5xh5 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) November 28, 2019

ويحتفل غوميز عادة عقب تسجيله الأهداف بالسير على يديه وركبته والزئير مثل الأسد ويتوجه نحو الشباك لتقطيعها.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بعثة الهلال المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي، على حساب فريق أوراوا رد دياموندز الياباني، إثر فوزه عليه ذهابا بهدف نظيف، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وإيابا بهدفين من دون رد، في عقر داره، على استاد “سايتاما 2002”.

وتوج الهلال الملقب بـ “الزعيم” للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي (1992 و2000).

وسيشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل.

المصدر: وكالات