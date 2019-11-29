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أحدث صيحة.. تهريب المخدّرات داخل طفّايات الحريق

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 11:35 صباحًا
أحدث صيحة.. تهريب المخدّرات داخل طفّايات الحريق

كل الوطن – د ب أ: قالت الشرطة التشيكية في براغ اليوم الخميس، إن مهربي المخدرات في جمهورية التشيك توصلوا إلى وسيلة لتعبئة بضاعتهم في طفايات حريق تعمل بكامل طاقتها لتهريبها عبر الحدود إلى ألمانيا.

ويمكن تعبئة نصف كيلوجرام من المخدرات – في هذه الحالة الميثيل البلوري – في طفاية واحدة، وتم الإعلان عن هذه المعلومات بعد مداهمة قام بها 150 ضابطًا لأربعين مبنى مما أدى إلى اعتقال 12 من أفراد العصابات.

وتم كذلك مصادرة ما يعادل 350 ألف يورو (385 ألف دولار) نقدًا ، إضافة إلى ست أسلحة نارية و كيلوجراما من المخدرات ومختبر متنقل للمخدرات.

ويواجه المعتقلون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا.

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2019-11-29 2019-11-29
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