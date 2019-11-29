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اقبال غير مسبوق في حملة “صحة الرياض” للتبرع بالدم بواجهة الرياض (صور)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 4:48 مساءً
اقبال غير مسبوق في حملة “صحة الرياض” للتبرع بالدم بواجهة الرياض (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: في اطار مشاركتها في فعاليات #موسم_الرياض تواصل “صحة الرياض” حملتها للتبرع بالدم في واجهة الرياض ، حيث شهدت الحملة تفاعلاً غير مسبوق للتبرع بالدم .

وتشتمل هذه الحملة على مجموعة من الفعاليات، وذلك للتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم؛ وحث الزائرين والمتسوقين لواجهة الرياض على التبرع بالدم . وتأتي هذه المبادرة استشعارًا من “صحة الرياض” وسعيًا منهما لنشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى كافة فئات المجتمع، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر في بنوك الدم . وتطبق “صحة الرياض” كافة المعايير العالمية المعتمدة في كافة مراحل التبرع لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وإجراء الكشف الطبي على كافة المتبرعين للاطمئنان على الصحة العامة لهم قبل مرحلة التبرع، وتتولى بنوك الدم إخضاع وحدات الدم للفحوصات المخبرية المعتمدة بأدق الأجهزة والتقنيات المخبرية الحديثة؛ للتأكد التام من سلامتها ومن ثمَّ نقلها بشكل آمن للمرضى والمصابين؛ علمًا بأن الرسالة التي تتبناها حملات التبرع بالدم هي أن التبرع بالدم عمل إنساني وسلوك نبيل قبل أن يكون إجراءً صحيًّا يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، بالإضافة إلى إحياء النفس؛ انطلاقًا من قوله تعالى: (ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا).

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2019-11-29
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