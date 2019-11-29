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“فيسبوك” قد يسمح لمستخدميه بإخفاء تعليقات “المزعجين” دون علمهم!

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 4:53 مساءً
“فيسبوك” قد يسمح لمستخدميه بإخفاء تعليقات “المزعجين” دون علمهم!

يبدو أن تطبيق “فيسبوك” يعمل على إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء تعليقات الآخرين دون علمهم.

وكشفت “ذي صن” البريطانية أن أداة “التقييد”، المتاحة بالفعل على “إنستغرام”، قد تندرج ضمن ميزات تطبيق “فيسبوك” الرئيسية أيضا.

وأطلق “إنستغرام” الميزة هذه لمكافحة التنمر على الموقع الاجتماعي، في أكتوبر الماضي. وتسمح الميزة بحظر التعليقات “سرا” لبعض المستخدمين، حيث لن تكون مرئية لأي مستخدم آخر غير الشخص الذي كتبها.

وفي حديث مع “ذي صن”، قال مسؤولو “فيسبوك” إنهم يفكرون في تبني الميزة هذه أيضا.

وسألت الصحيفة البريطانية، مديرة المنتج في عملاق المواقع الاجتماعية، نامراتا بوستروم، عما إذا كان “التقييد” (Restrict ) سيكون متاحا على “فيسبوك”.

وأجابت نامراتا: “نريد أن نرى كيف يتصرف المستخدمون، وكيف يستخدمه الناس، ومدى فعاليته. وننظر في كيفية تطبيق الميزة على “فيسبوك”. لم يُتخذ القرار بعد، ولكننا على يقين من أننا سنشارك القرار”.

ويوجد في “فيسبوك” أكثر من ضعف المستخدمين النشطين شهريا في “إنستغرام”، لذا قد يبدو غريبا جدا أن ميزة “التقييد” وصلت “إنستغرام” أولا.

ولكن “فيسبوك” تقول إن السبب في ذلك هو أن “إنستغرام” يضم قاعدة مستخدمين أصغر سنا، حيث يكون للتنمر تأثير كبير بشكل غير متناسب.

المصدر: ذي صن

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2019-11-29 2019-11-29
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