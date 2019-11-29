الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث إطلاق نار في جسر لندن

أفادت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، بأنها تتعامل مع حادث إطلاق نار في جسر لندن، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن انتشار عناصر من قوات الأمن وسيارات إسعاف في الموقع.

وقالت شرطة لندن، في تغريدة مقتضبة نشرتها على حسابها في “تويتر”: “نتعامل في الوقت الراهن مع حادث في جسر لندن”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية أن شخصا أصيب بالرصاص خلال الحادث، بينما نشر ناشطون في “تويتر” لقطات فيديو وصورا توثق شاحنة تعرقل طريق السيارات على الجسر، مع وجود مجموعة من سيارات الشرطة والإسعاف في المكان.

وكالات