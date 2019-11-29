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(العمل) تضبط عمالة وافدة تعمل في بيع وصيانة الجوالات بالرياض

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 10:29 مساءً
(العمل) تضبط عمالة وافدة تعمل في بيع وصيانة الجوالات بالرياض

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الزيارة التفتيشية أسفرت عن ضبط 41 عاملاً وافداً يعملون في بيع وصيانة أجهزت الجوالات، في مخالفة لقرار حصر العمل في النشاط على السعوديين والسعوديات.

وأضاف أنه جرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية، رصد عدد من المحلات والمستودعات المجاورة للمجمع، وضبط عدد من العمالة التي تعمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات لحسابها الخاص، حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أبا الخيل، أن فرق التفتيش الميداني مستمرة في حملاتها التفتيشية على جميع الأنشطة في سوق العمل للتأكد من التزام المنشآت بقرارات وتشريعات الوزارة، داعيًا للإبلاغ عن أي مخالفات لسوق العمل عبر تطبيق “معًا للرصد”، أو عن طريق مركز الاتصال على الرقم 19911.

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2019-11-29
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