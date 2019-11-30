الدوحة – د ب أ: استعاد المنتخب القطري لكرة القدم بعضا من اتزانه بعد الهزيمة أمام العراق في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر وحقق الفريق فوزا كبيرا 6 / صفر على نظيره اليمني اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وحصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الإماراتي قبل مباراتهما المهمة في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة والتي تحسم البطاقة الثانية للتأهل من هذه المجموعة إلى المربع الذهبي.

ومنح الفوز القطري بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة إلى المنتخب العراقي فيما أطاحت النتيجة بالمنتخب اليمني من البطولة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وظل في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وأنهى المنتخب القطري الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما عبد الكريم حسن في الدقيقتين 29 و37 .

وفي الشوط الثاني ، سجل المعز علي هداف بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات أول أهدافه في النسخة الحالية من البطولة الخليجية وذلك في الدقيقة 57 .

وأكمل عبد الكريم حسن ثلاثيته (هاتريك) بالهدف الرابع للمنتخب القطري من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ثم اختتم البديل عبد الله الأحرق وأكرم عفيف التسجيل في المباراة بالهدفين الخامس والسادس للعنابي في الدقيقتين 85 و90 على الترتيب.

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