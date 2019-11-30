القبض على إمبراطور الإعلام في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية فجر الجمعة القبض على ياسر سليم الشهير بإمبراطور الإعلام في مصر بعد شرائه عدة فضائيات ووسائل إعلام شهيرة.

وذكرت مصادر مصرية أنه تم القبض على سليم لتنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح إحدى الشركات الإعلامية الكبرى، ما اضطره للهروب والاختفاء.

يذكر أن سليم الأربعيني ظهر في بدايات العام 2014، بعد تأسيسه إحدى شركات الإنتاج الإعلامي، ونجاحه في شراء حصة من صحيفة وموقع “اليوم السابع”، ثم زاد نشاطه وتوسع حتى اشترى مواقع وصحفا وفضائيات مصرية، منها موقع “دوت مصر “وفضائية “الحياه”.

كما تولى منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة فضائيتي “الحياه” و”العاصمة ” وإذاعة وراديو .

إلى ذلك، أنتج برنامجا على شاشة التليفزيون المصري.

واقتحم سليم مجال الإنتاج التلفزيوني وعمل معه عدد كبير من مشاهير الإعلام في مصر، كما أنتج العديد من المسلسلات التليفزيونية منها كفر دلهاب وأبو البنات والقيصر والطبال و7 أرواح.

“العربية.نت”