تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن القبض على إمبراطور الإعلام في مصر كل الوطن مها الوابل : قتل الفساد كل الوطن د. زينب الخضيري : المهارة الناعمة كل الوطن قطر تقسو على اليمن بسداسية نظيفة في خليجي 24 كل الوطن “المملكة ” في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني : القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى كل الوطن ملك البحرين يهنىء خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم كل الوطن القبض على الفتاة السعودية بطلة “الفيديو الفاضح” كل الوطن قصة مؤلمة …طفلين سوريين يعتاشان من حفر القبور بإدلب كل الوطن مسؤول أممي يدعو لتحقيق مستقل في ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ( غزة) كل الوطن مظاهرة في لاهاي لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
» » القبض على إمبراطور الإعلام في مصر

القبض على إمبراطور الإعلام في مصر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 12:02 مساءً
القبض على إمبراطور الإعلام في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية فجر الجمعة القبض على ياسر سليم الشهير بإمبراطور الإعلام في مصر بعد شرائه عدة فضائيات ووسائل إعلام شهيرة.

وذكرت مصادر مصرية أنه تم القبض على سليم لتنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح إحدى الشركات الإعلامية الكبرى، ما اضطره للهروب والاختفاء.

يذكر أن سليم الأربعيني ظهر في بدايات العام 2014، بعد تأسيسه إحدى شركات الإنتاج الإعلامي، ونجاحه في شراء حصة من صحيفة وموقع “اليوم السابع”، ثم زاد نشاطه وتوسع حتى اشترى مواقع وصحفا وفضائيات مصرية، منها موقع “دوت مصر “وفضائية “الحياه”.

كما تولى منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة فضائيتي “الحياه” و”العاصمة ” وإذاعة وراديو .

إلى ذلك، أنتج برنامجا على شاشة التليفزيون المصري.

واقتحم سليم مجال الإنتاج التلفزيوني وعمل معه عدد كبير من مشاهير الإعلام في مصر، كما أنتج العديد من المسلسلات التليفزيونية منها كفر دلهاب وأبو البنات والقيصر والطبال و7 أرواح.

“العربية.نت”

رابط مختصر
2019-11-30 2019-11-30
جرائم وحوادثعربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير