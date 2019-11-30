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شاهد.. شيرين تستفز السعوديات مُجددا: “إلّي زعلو من كلامي أكيد عوانس”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 12:09 مساءً
شاهد.. شيرين تستفز السعوديات مُجددا: “إلّي زعلو من كلامي أكيد عوانس”

كل الوطن – متابعات: رغم حرصها خلال الفترة الأخيرة على اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الإدلاء بأي تصريحات خلال حفلاتها، وقعت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة مؤخرا بسبب أحد تصريحاتها خلال حفلها الأخير ضمن موسم الرياض.

وجهت شيرين كلمة إلى جمهورها خلال الحفل، قائلة: “طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتوا شايفين إيه.. ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم، خلاص رفعنا الراية البيضاء”.

التصريح عرّض شيرين لانتقادات عديدة من قبل الجمهور السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما السيدات، معتبرين الأمر إهانة لهن، لتعلن بعضهن مقاطعة أغاني شيرين بعد هذا التصريح، الذي اعتبرنه غير مناسب لأن يُقال لهن بعد الانفتاح والتطور الذي تشهده المملكة.

وفي تصريحات من المتوقع أن تثير الجدل كسابقتها، علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الانتقادات التي طالتها بعد حفلها الأول في موسم الرياض بعدما صرحت أن السيدات يجب أن تطيع الرجال.

وردت شيرين على هذه الانتقادات في حفلها الثاني في موسم الرياض قائلة: “الستات الي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة، عوانس والرجالة دول عسل وسكر”. حسبما ذكر موقع “في الفن”.

وبعدها، حاولت شيرين استرضاء السيدات قائلة: “احنا جامدين وحلوين، أنا من الستات ولا أنا جنس تالت!، أصلهم تضايقوا وخصصوا (هاشتاج)، ولو عملتوا ساندويشات هاشتاج هأقول اللي أنا عايزاه”.

من ناحية أخرى، تستعد شيرين لخوض ثاني تجاربها السينمائية مع المنتج وليد منصور من خلال فيلم استعراضي غنائي.

الموجز

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2019-11-30
فنون ونجوم
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