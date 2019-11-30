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أمير الرياض: تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن يرفل بالنعم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 12:30 مساءً
أمير الرياض: تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن يرفل بالنعم

كل الوطن – فريق التحرير: رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.

وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة :” تحل علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن الهمام”.

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض :” إن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانى في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيا وداخليا،وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعوديه في القمة دوما وأبدا – بإذن الله -“.

وفي الختام سأل سموه الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسنده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتمكين .

واس

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2019-11-30
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