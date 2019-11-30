في الذكرى الخامسة للبيعة.. د.التويجري: منطقة الرياض حظيت بدعم وافر في الخدمات الصحية

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري صادق التهاني وأطيب التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مقاليد الحكم؛ في هذه الدولة المباركة التي قامت على الكتاب والسنة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – يرحمه الله – وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.

وقال الدكتور التويجري في تصريح له بهذه المناسبة: تحل علينا هذه المناسبة الغالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء هذا الوطن المعطاء ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي والقيادة الرشيدة.

وأكد أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية إنجازات عديدة ومهمة على الصعيدين المحلي والدولي, حيث اتسم هذا العهد بسمات صحية وحضارية وأمنية رائدة جسدت تفانيه – حفظه الله – في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الدولي من خلال بناء شراكات دوليه جديدة وقرارات تعزز مكانة المملكة وتعكس حرصه الكبير على مستقبل أمته، وكذلك بما يوليه الملك المفدى من اهتمام ورعاية بأبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم عن قرب، وذلك ما أكده – رعاه الله- من خلال تدشين عدد من المشروعات التنموية بما فيها المشاريع الصحية التي تهم الوطن والمواطن وتسهم في النمو والتطور.

ولفت أنه على الصعيد الصحي ركزت رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية على تعزيز الأنظمة الصحية وزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أعلى المستويات وبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص وتطوير أنظمة الحوكمة والتراخيص والاعتماد وتعزيز دور القطاع الخاص وتأهيل العاملين واستقطاب الكفاءات الصحية.

ونوه الدكتور التويجري إلى أن منطقة الرياض حظيت بدعم وافر في الخدمات الصحية تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز وبمتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الصحةد توفيق بن فوزان الربيعه مما أسهم في تعزيز مسيرة التطور من خلال إفتتاح العديد من منشآت الرعاية الصحية المتطورة في كافة محافظات ومدن المنطقة، وتنفيذ المبادرات والبرامج الصحية التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة. سائلاً الله العلي القدير أن يديم لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه ، وأن يحفظ الله مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .