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وزير الخارجية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 2:56 مساءً
وزير الخارجية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذه المناسبة العزيزة تمر على المملكة وهي تشهد العديد من التطورات والانجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي دأبت منذ اليوم الأول على إحقاق الحق والوقوف إلى جانب القضايا العادلة.

وأكد سموه أن السياسات الحكيمة والتوجيهات النيرة التي تلتزم بها المملكة كانت سبباً بحمد الله في تعزيز استقرارها وأمنها ودورها الرائد إقليمياً ودوليًا. واستحضر سموه عظم الانجازات التي حققتها السياسة الخارجية للمملكة، لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا الإسلامية وتقوية السلم الدولي.

ودعا سمو وزير الخارجية في ختام تصريحه الله بأن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

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2019-11-30 2019-11-30
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