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وزير الإعلام اليمني يصف تصريحات “أنصار الله” بـ “التصعيد الخطير”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 3:04 مساءً
وزير الإعلام اليمني يصف تصريحات “أنصار الله” بـ “التصعيد الخطير”

كل الوطن-  سبتونيك : أفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم السبت، بأن “تلويح المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتهديداتها بالأضرار بالأمن الاقليمي والدولي، يؤكد عدم استعدادها للسلام وعدم اكتراثها بجهود إنهاء الحرب في اليمن”.

وأضاف الإرياني “تصريحات العاطفي مسؤول دفاع المليشيا الحوثية وسريع الناطق باسمها ومحمد البخيتي وعدد من قيادات المليشيا، تصعيد خطير يأتي بعد ايام من مبادرة تحالف دعم الشرعية التي تضمنت اطلاق سراح مائتي أسير حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من العاصمة المختطفة صنعاء”.

وتابع وزير الإعلام “هذه التصريحات الاستفزازية تؤكد استراتيجية المليشيا القائمة على المراوغة والتضليل والخداع وأن حديثها عن السلام مجرد استراحة لالتقاط الأنفاس والترتيب لجولة جديدة من الدم بأدوات أكثر خطورة دون اكتراث للجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب وإحلال السلام”.

ورحب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، في وقت سابق من اليوم بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

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2019-11-30 2019-11-30
عربي ودوليهنا اليمن
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