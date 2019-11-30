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مصر.. الأمن يفك لغز اختفاء فتاة بشكل مفاجئ (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 5:15 مساءً
مصر.. الأمن يفك لغز اختفاء فتاة بشكل مفاجئ (فيديو)

نجحت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الجمعة، في فك لغز اختفاء طالبة تدعى بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وتسببها في جدل كبير بمصر.

ووفقا لجريدة “الوطن” المصرية بينت التحريات الأمنية أن الفتاة متزوجة وكانت تقيم بصحبة زوجها في شقة بالقاهرة، حيث جرى إعادتها إلى أسرتها.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين بغياب ابنته الطالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيا، حيث أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضي وجرى ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

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2019-11-30 2019-11-30
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