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مصر.. الإعدام شنقا لمتهم بقضية “خلية إمبابة”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 5:43 مساءً
مصر.. الإعدام شنقا لمتهم بقضية “خلية إمبابة”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم السبت، حكما بالإعدام شنقا ضد المتهم محمد جاد، المتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية إمبابة”.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ 16 في القضية تهم “إنشاء جماعة إرهابية في الفترة الممتدة بين 2013 و2015 بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة”، مضيفة أن “الجماعة كانت تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة”، فضلا عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.

وكانت محكمة النقض قضت، في شهر سبتمبر المنصرم، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات ضد 8 متهمين في نفس القضية إلى السجن المؤبد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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2019-11-30 2019-11-30
جرائم وحوادث
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