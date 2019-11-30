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الملكة إليزابيث تقدم التعازي لأسر ضحايا حادث جسر لندن

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 8:04 مساءً
الملكة إليزابيث تقدم التعازي لأسر ضحايا حادث جسر لندن

كل الوطن- سبتونيك  : ذكرت مؤسسة “بي.إيه ميديا” الإعلامية، اليوم السبت، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا نقلت “تعازيها وصلواتها وتعاطفها البالغ لكل من فقد عزيزا” في هجوم جسر لندن.

يذكر أن الشرطة البريطانية قتلت، أمس الجمعة، رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا بعد طعنه عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

وأكدت الشرطة مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم.

وكشفت الشرطة هوية المنفذ، وقالت إنه كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية.

وقال وزير الأمن البريطاني إن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين. وكشف أن المهاجم هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما الذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه من السجن العام الماضي.

وزير الأمن البريطاني: الشرطة لا تبحث عن مزيد من المشتبه بهم بعد هجوم لندن

وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

​وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/ حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين على الأقل.

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