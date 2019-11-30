بيان لوزارة الدفاع اللبنانية يكشف “الآمر الوحيد” الذي يستجيب له الجيش بالتحرك

كل الوطن- سبتونيك: أكد المكتب الاعلامي في وزارة الدفاع الوطني اللبنانية، أن جميع وحدات وقطع ألوية الجيش اللبناني تأتمر فقط من قيادة الجيش وتحديداً من قائد الجيش عبر غرفة العمليات

وجاء في بيان نشرته الوزارة “بالتالي لا تتحرك أي وحدة ولا تنفذ أي مهمة، بدءا من حماية المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة وصولا إلى فتح الطرقات، إلا بقرار واضح من قيادة الجيش التي يعود لها حصرا اتخاذ هكذا قرارات، فيما يقتصر دور وزير الدفاع على التأكد من أن قيادة الجيش تعمل وفق قرارات ​مجلس الوزراء​”. وشددت الوزارة على أن البيان جاء توضيحا لأخبار “تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن دور وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​، في بعض المهام التي قام بها ​الجيش اللبناني​ خلال ​التظاهرات​ و​قطع الطرقات​”.