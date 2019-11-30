أمير مكة يصل الظهران ويطلق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17

كل الوطن- متابعات- : وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل إلى الظهران.

وكان في استقبال سموه، أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وسيُطلق الأمير خالد الفيصل مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17 تحت عنوان “نحو فكرٍ عربيٍّ جديد” والذي ينعقد بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء”، خلال الفترة الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في مقرّ “إثراء” بالظهران.