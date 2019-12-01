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الهند: يغتصبونها و يحرقونها حيّة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 11:58 صباحًا
الهند: يغتصبونها و يحرقونها حيّة

اغتصب أربعة أشخاص فتاة في السّابعة و العشرين من عمرها و احرقوها حتّى الموت في الهند وفق صحيفة الدايلي ميل البريطانيّة.

وقد تم العثور على بقايا الجثّة المتفحمة أسفل جسر في مدينة شادناغار بالقرب من حيدر أباد يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.

وصرّحت الشّرطة الهنديّة قال لشبكة CNN أنّها ألقت القبض على المتّهمين الأربعة واعترفوا بالاعتداء الجنسي و بالقتل.

وحسب الاعترافات تبيّن أن الضحيّة فقدت الوعي جرّاء وحشيّة الاعتداء الجنسي ممّا دفع الرّباعي إلى نقلها إلى مكان منزو حيث أضرموا فيها النّار بعد رشّها بالبنزين.

و لم يُذكر اسم الضحية بسبب قوانين الهند الصارمة المتعلقة بضحايا جرائم الجنس.

وقد أدّت هذه الجريمة إلى موجة احتجاجات في الهند إذ نزل الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج و المطالبة بإعدام الجناة. كما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أنّ والدة الضّحية طالبت بإحراق الجناة أحياء.

ولا تزال الهند تحت وقع الصدمة بعد تعرض طفلة مسلمة في الثامنة من العمر لاغتصاب جماعي ثم القتل، في ولاية جامو و كشمير.

وزادت المخاوف بشأن النساء بعد ان نشرت الشرطة ارقاما جديدة تشير الى ان اكثر من خمس نساء يتعرضن للاغتصاب يوميا في العاصمة الهندية هذا العام.

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2019-12-01
جرائم وحوادث
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