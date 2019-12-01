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السعودية تترأس مجموعة العشرين لعام كامل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 12:39 مساءً
السعودية تترأس مجموعة العشرين لعام كامل

بدأت السعودية اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين (G20)، التي ستستمر إلى نهاية نوفمبر من العام القادم، لحين انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان:” تلتزم رئاسة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل”.

وأضاف: “تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات، وهي آسيا وإفريقيا وأوروبا. وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة”.

وستركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسة :

ـ تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد، وبخاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار.

ـ الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة.

ـ تشكيل آفاقٍ جديدة: من خلال اعتماد استراتيجياتٍ جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

المصدر: واس

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