السعودية تترأس مجموعة العشرين لعام كامل

بدأت السعودية اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين (G20)، التي ستستمر إلى نهاية نوفمبر من العام القادم، لحين انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

The Kingdom of Saudi Arabia has assumed the 2020 G20 Presidency today, 1 December, 2019.#G20SaudiArabia

المملكة العربية السعودية تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م اليوم، 1 ديسمبر 2019.#مجموعة_العشرين_في_السعودية pic.twitter.com/L2nhcHBPmw

