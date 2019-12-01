إيران تواصل حملة اعتقالات بعد الاحتجاجات وتتحرك ضد قناة فضائية معارضة

تواصل السلطات الإيرانية حملة اعتقالات تطال عشرات الأشخاص المتهمين بـ”إثارة الشغب” على خلفية المظاهرات الشعبية واسعة النطاق التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي.

وأعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية في محافظة طهران، العميد، كيومرث عزيزي، أمس السبت عن إلقاء القبض على أكثر من 20 شخصا ممن وصفهم “رؤوس الشغب” في مختلف مناطق المحافظة، مؤكدا أن الشرطة وضعت على جدول أعمالها “مواصلة اعتقال العناصر الرئيسية المزعزعة للأمن والمثيرة للاضطرابات الأخيرة”.

كما أعلنت وزارة الأمن في بيان لها أمس عن تحديد واعتقال عدد من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد بتهمة التعاون مع قناة “إيران انترنشنال” الفضائية المعارضة، ومقرها في لندن.

المصدر: وكالات