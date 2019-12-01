تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تونسيون يحتجون بعد وفاة شاب أحرق نفسه كل الوطن إيران تواصل حملة اعتقالات بعد الاحتجاجات وتتحرك ضد قناة فضائية معارضة كل الوطن السعودية تترأس مجموعة العشرين لعام كامل كل الوطن الهند: يغتصبونها و يحرقونها حيّة كل الوطن 9 قتلى في تحطم طائرة في ولاية ساوث داكوتا الأميركية كل الوطن القيادة تهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني لبلاده كل الوطن فيصل الفايق: إنجازات الطاقة في الذكرى الـ5 لبيعة سلمان الحزم كل الوطن منتدى الإعلام السعودي يواكب مستجدات الساحة الإعلامية بجلسات وورش عمل “رقمية” متخصصة كل الوطن أمير مكة يصل الظهران ويطلق مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17 كل الوطن “الصحة الفلسطينية” ترفض المستشفى الميداني الأمريكي في غزة
» » تونسيون يحتجون بعد وفاة شاب أحرق نفسه

تونسيون يحتجون بعد وفاة شاب أحرق نفسه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 1:01 مساءً
تونسيون يحتجون بعد وفاة شاب أحرق نفسه

أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد، بعد وفاة شاب أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات بعد ظهر أمس السبت، إثر دفن الشاب، قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة فتح الطرق.

وأضافوا أن بعض سكان البلدة أصيبوا باختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، كما أصيب عدد من أفراد الأمن أيضا.

‬وأضرم عبد الواحد الحبلاني (25 عاما) النار في نفسه احتجاجا على الفقر وسوء الأحوال المعيشية، وتوفي في المستشفى يوم الجمعة، في واقعة تعيد إلى الأذهان إضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه عام 2010، الأمر الذي أشعل شرارة الثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.‬

وكان الحبلاني يعمل بشكل غير منتظم، وكان يطالب بتحسين وضعه المعيشي في جلمة المحاذية لمدينة سيدي بوزيد، مسقط رأس البوعزيزي.

ومنذ وفاة البوعزيزي في ديسمبر 2010 حذا العديد من الشبان حذوه بإشعال النار في أنفسهم في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المزمنة في تونس.

المصدر: رويترز

رابط مختصر
2019-12-01 2019-12-01
جرائم وحوادثعربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير