تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن البيان الختامي لـ”الناتو”: تصرفات روسيا “العدوانية” تهدد الأمن الأوروبي كل الوطن السحب على سيارات مهرجان الرياض للتسوق نهاية الأسبوع الحالي كل الوطن طالب تونسي يحل لغز حير علماء الفيزياء منذ أكثر من 100 عام كل الوطن السجن 40 عاماً لعميل مليشيا حزب الله أدين بالتحضير لهجمات إرهابية في أمريكا كل الوطن رؤساء وزراء لبنان السابقون يدعون إلى وقف “المهزلة فورا واحترام الدستور” كل الوطن رؤساء حكومات لبنانية سابقون: نرفض خرق اتفاق الطائف والدستور كل الوطن عودة نحو 900 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال 24 ساعة كل الوطن رئيس البرلمان العربي يحيي ذوي الإعاقة ويؤكد الالتزام بدعمهم كل الوطن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يهاجم الموقف المصري من الاتفاقية البحرية مع تركيا كل الوطن خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء ملك الأردن في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
» » البيان الختامي لـ”الناتو”: تصرفات روسيا “العدوانية” تهدد الأمن الأوروبي

البيان الختامي لـ”الناتو”: تصرفات روسيا “العدوانية” تهدد الأمن الأوروبي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 6:10 مساءً
البيان الختامي لـ”الناتو”: تصرفات روسيا “العدوانية” تهدد الأمن الأوروبي

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الأربعاء، أنه سيظل منفتحا على الحوار مع روسيا طالما سمحت التصرفات الروسية بذلك، وأنه يعتزم التصدي لنشر روسيا صواريخ جديدة متوسطة المدى.

واتفورد- سبوتنيك وجاء في البيان الختامي لقمة الناتو، اليوم الأربعاء، “نبقى منفتحين للحوار، ولعلاقة بناءة مع روسيا عندما تسمح تصرفات روسيا بذلك”.

وفي الوقت نفسه، أكد الإعلان على أن الحلف مصمم على أن يظل نوويا طالما توجد أسلحة نووية ويحمي مصالحه بمزيج مناسب من القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية”.

الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ
جونسون وستولتنبرغ يؤكدان استقرار ووحدة “الناتو”

وأضاف الإعلان “نتصدى وسنواصل التصدي بطريقة محسوبة ومسؤولة لنشر روسيا لصواريخ جديدة متوسطة المدى، والتي أدت إلى القضاء على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة المدى، مما يشكل مخاطر كبيرة على الأمن الأوروبي الأطلسي”.

وأكد قادة الدول الأعضاء في الناتو أنهم ما زالوا يعتبرون “الأعمال العدوانية” لروسيا تهديدا. وأن “تصرفات روسيا العدوانية تشكل تهديدا للأمن الأوروبي الأطلسي”.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات أعمال اليوم الثاني لقمة “الناتو” المنعقدة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف، بحضور قادة الدول الأعضاء فيه.

رابط مختصر
2019-12-04 2019-12-04
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير