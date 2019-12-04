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السحب على سيارات مهرجان الرياض للتسوق نهاية الأسبوع الحالي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 6:07 مساءً
السحب على سيارات مهرجان الرياض للتسوق نهاية الأسبوع الحالي

كل الوطن – الرياض: يقدم مهرجان الرياض للتسوق 2019 في نسخته الحالية بنهاية الأسبوع الحالي الجوائز الكبرى للمسابقات اليومية التي انطلقت مع مطلع المهرجان في 10 أكتوبر الماضي، ومنها سيارتين من شركة فورد، حيث سيجري السحب عليهما في كل من غرناطة مول يوم الجمعة 6/12/2019م، وفي مركز حياة مول يوم السبت 7/12/2019، وذلك بحضور عدد من مسئولي غرفة الرياض واللجنة المنظمة للمهرجان.

وقالت مها المالك الرئيس التنفيذي لشركة مكس القائمة على تنفيذ فعاليات المهرجان، لقد شهد المهرجان في دورته الخامسة عشرة متغيرات عديدة، ومن أبرزها تحت مظلة موسم الرياض الذي شهد حضور ومتابعة على مختلف الأصعدة، وتغيره توقيته من فترة الصيف لفترة الشتاء، وأسهم كل ذلك في زيادة متابعي فعاليات المهرجان المتنوعة التي نظمت في المراكز التجارية المشاركة، كما شهد تقديم العديد من المسابقات والسحوبات اليومية للمتسوقين وزوار مهرجان الرياض، والتي صاحبت مختلف الفعاليات التي وجهت لمختلف فئات المجتمع ووجدت تفاعل واهتمام كبير منهم، وعبر الكثير من حضور هذه الفعاليات عن رضاهم عن ما قدم خلال أيام المهرجان الماضية.

وأكدت المالك، أن غرفة الرياض المشرفة على تنفيذ فعاليات المهرجان والمعنية بدعم مختلف مناشطه، تقف بشكل يومي على متابعة تنفيذ هذه الفعاليات ورصد التفاعل معها، وأسهمت كذلك في تحفيز مختلف الجهات المشاركة على تقديم تخفيضات خاصة بالمهرجان، وجوائز كبرى، ومنها سيارتين سيتم السحب النهائي عليهما في كل من غرناطة مول والحياة مول.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، قد دشن حفل النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الرياض للتسوق، بمركز غرناطة مول بالرياض.

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2019-12-04 2019-12-04
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