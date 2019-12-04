“صحّة الرياض” تقيم دورة تدريبية عن الرضاعة الطبيعية

كل الوطن – فريق التحرير: نظمت “صحة الرياض”، ممثلة بإدارة شؤون المستشفيات ، و بالتعاون مع مستشفى الدوادمي العام مؤخرا، دورة تدريبية بعنوان “المستشفى صديق الأم والطفل ” ، واستمرت ليومين .

و تهدف الدورة لرفع نسبة الرضاعة الطبيعية ، و تطوير الخدمة المقدمة للام والطفل ، وتفعيل دور المرافق في غرفة الولادة .

واستهدفت الدورة (الأطباء بقسم الولادة والاطفال ، التمريض ، الحضانات، التثقيف الصحي ، التغذية ).

وناقشت الدورة الرضاعة الطبيعية ، وتثقيف الحوامل ، وتدريب العاملين الصحيين ، الملامسة والمساكنة ، والسياسة المكتوبة ، بالإضافة لخطوات العناية بالأم ، والتقليل من نسبة القيصريات لدى النساء. وكذلك الحد من إستخدام بدائل للحليب الطبيعي ، ومنع تسويق الحليب الصناعي بالمستشفيات والمراكز الصحية او الإعلان عنها .