تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مصر.. إنقاذ شاب حاول الانتحار في نهر النيل كل الوطن “صحّة الرياض” تقيم دورة تدريبية عن الرضاعة الطبيعية كل الوطن مصر: لن يتحقق الأمان في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية كل الوطن برلمانية تونسية : أتعرض للتمييز العنصري بسبب لون بشرتي الأسود كل الوطن البيان الختامي لـ”الناتو”: تصرفات روسيا “العدوانية” تهدد الأمن الأوروبي كل الوطن السحب على سيارات مهرجان الرياض للتسوق نهاية الأسبوع الحالي كل الوطن طالب تونسي يحل لغز حير علماء الفيزياء منذ أكثر من 100 عام كل الوطن السجن 40 عاماً لعميل مليشيا حزب الله أدين بالتحضير لهجمات إرهابية في أمريكا كل الوطن رؤساء وزراء لبنان السابقون يدعون إلى وقف “المهزلة فورا واحترام الدستور” كل الوطن رؤساء حكومات لبنانية سابقون: نرفض خرق اتفاق الطائف والدستور
» » “صحّة الرياض” تقيم دورة تدريبية عن الرضاعة الطبيعية

“صحّة الرياض” تقيم دورة تدريبية عن الرضاعة الطبيعية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 6:41 مساءً
“صحّة الرياض” تقيم دورة تدريبية عن الرضاعة الطبيعية

كل الوطن – فريق التحرير: نظمت “صحة الرياض”، ممثلة بإدارة شؤون المستشفيات ، و بالتعاون مع مستشفى الدوادمي العام مؤخرا، دورة تدريبية بعنوان “المستشفى صديق الأم والطفل ” ، واستمرت ليومين .

و تهدف الدورة لرفع نسبة الرضاعة الطبيعية ، و تطوير الخدمة المقدمة للام والطفل ، وتفعيل دور المرافق في غرفة الولادة .

واستهدفت الدورة (الأطباء بقسم الولادة والاطفال ، التمريض ، الحضانات، التثقيف الصحي ، التغذية ).

وناقشت الدورة الرضاعة الطبيعية ، وتثقيف الحوامل ، وتدريب العاملين الصحيين ، الملامسة والمساكنة ، والسياسة المكتوبة ، بالإضافة لخطوات العناية بالأم ، والتقليل من نسبة القيصريات لدى النساء. وكذلك الحد من إستخدام بدائل للحليب الطبيعي ، ومنع تسويق الحليب الصناعي بالمستشفيات والمراكز الصحية او الإعلان عنها .

رابط مختصر
2019-12-04 2019-12-04
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير