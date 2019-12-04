ترامب يردّ سريعا على فيديو ترودو “الساخر”

سارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الرد على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، خلال قمة حلف شمالي الأطلسي في لندن، ووصفه برجل “ذي وجهين”.

وظهر ترودو، في مقطع فيديو، وهو يتحدث بشكل مسموع عن كثرة كلام الرئيس الأميركي، خلال المؤتمرات الصحفية.

وكان ترودو واقفا إلى جانب كل من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء هولندا مارك روتي.

وأدلى ترودو بملاحظته، بعدما انضم ماكرون فسأله رئيس الوزراء البريطاني “هل تأخرت لهذا السبب؟”.

ورغم أن اسم ترامب لم يجر ذكره بشكل صريح، قال متابعون إن ترامب هو المقصود، لأن ماكرون كان قد أنهى لتوه مؤتمرا صحفيا مع ترامب.

وما إن طرح جونسون هذا السؤال حتى بادر ترودو إلى الجواب بشكل جازم “نعم، نعم، لقد تأخر، لأنه (أي ترامب) استغرق أربعين دقيقة إضافية في المؤتمر الصحفي”.

ولم يكتف ترودو بهذا القدر فخاطب زعماء الدول الواقفين على مقربة منه “كان عليكم أن تروا الدهشة التي ظهرت على أفراد فريقه (أي فريق ترامب)”.

وفي الفيديو يبدو ماكرون، وكأنه يروي أمرا طريفا عن اللقاء بينما كانت الأميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعان، لكن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يكن من الممكن سماع ما قاله.

في غضون ذلك، أعلن ترامب إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقده، وقال إنه فضل الاكتفاء بالمؤتمرات التي أجريت خلال اليومين الماضيين.

وأكد ترامب الذي يواجه منعطفا بارزا في تحقيقات العزل بالكونغرس، أنه سيغادر بشكل مبكر إلى العاصمة واشنطن.

وكالات