“صحّة الرياض” ومؤسّسة عمر البليهد الخيرية يوقعان اتفاقية لدعم مرضى الرعاية المنزلية مستشفى شقراء العام

كل الوطن – فريق التحرير: وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، اليوم الاربعاء اتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة عمر البليهد الخيرية لتقديم عدد من الخدمات لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى شقراء العام.

وذلك بحضور سعادة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ومدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني.

وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من “صحة الرياض” في تعزيز إسهام القطاع الخيري في التنمية الصحية، وتمكين جمعياتها الخيرية من تقديم خدمات تنموية وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، حيث يتم من خلال الاتفاقية استثمار إمكانات وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل وتوفير رعاية شاملة للشريحة المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك وفق البنود الواردة في الاتفاقية.

كما تهدف الاتفاقية إلى خدمة المرضى والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع والتعاون في المجال الصحي والاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية – أحد مبادرات “صحة الرياض” بهدف تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين صحة الرياض والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.