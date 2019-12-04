تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “طائرات انتحارية”… مصدر يكشف تفاصيل مثيرة عن هجمات إيرانية محتملة في الشرق الأوسط كل الوطن ملك الأردن يفاجئ متطوعين ويطلي الحائط بنفسه..فيديو كل الوطن أمر ملكي عاجل من الملك سلمان… إجراء لأول مرة في تاريخ السعودية كل الوطن “صحّة الرياض” ومؤسّسة عمر البليهد الخيرية يوقعان اتفاقية لدعم مرضى الرعاية المنزلية مستشفى شقراء العام كل الوطن لجنة “تصفية”: 145 مليون ريال لم نتمكن من الوصول إلى أصحابها في مساهمات عقارية بالشرقية كل الوطن ترامب يردّ سريعا على فيديو ترودو “الساخر” كل الوطن الصحة العالمية تحدد “الملاعق المثالية” من السكر كل الوطن دراسة تحذّر النساء من صبغة الشعر.. تتسبب بمرض “خطير” كل الوطن تقرير لجنة التحقيق يتهم ترامب باستغلال منصبه لمصلحته الشخصية كل الوطن فيصل الفايق: هل لاتزال إستراتيجية اوبك تُواجه تحديّات نمو النفط الصخري؟
» » “صحّة الرياض” ومؤسّسة عمر البليهد الخيرية يوقعان اتفاقية لدعم مرضى الرعاية المنزلية مستشفى شقراء العام

“صحّة الرياض” ومؤسّسة عمر البليهد الخيرية يوقعان اتفاقية لدعم مرضى الرعاية المنزلية مستشفى شقراء العام

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 4 ديسمبر 2019 - 10:49 مساءً
“صحّة الرياض” ومؤسّسة عمر البليهد الخيرية يوقعان اتفاقية لدعم مرضى الرعاية المنزلية مستشفى شقراء العام

كل الوطن – فريق التحرير: وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، اليوم الاربعاء اتفاقية شراكة مجتمعية مع مؤسسة عمر البليهد الخيرية لتقديم عدد من الخدمات لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى شقراء العام.

وذلك بحضور سعادة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ومدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني.

وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من “صحة الرياض” في تعزيز إسهام القطاع الخيري في التنمية الصحية، وتمكين جمعياتها الخيرية من تقديم خدمات تنموية وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، حيث يتم من خلال الاتفاقية استثمار إمكانات وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل وتوفير رعاية شاملة للشريحة المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك وفق البنود الواردة في الاتفاقية.

كما تهدف الاتفاقية إلى خدمة المرضى والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع والتعاون في المجال الصحي والاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية – أحد مبادرات “صحة الرياض” بهدف تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين صحة الرياض والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

رابط مختصر
2019-12-04 2019-12-04
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير