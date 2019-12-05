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أمر ملكي عاجل من الملك سلمان… إجراء لأول مرة في تاريخ السعودية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 2:37 صباحًا
أمر ملكي عاجل من الملك سلمان… إجراء لأول مرة في تاريخ السعودية

كل الوطن- سبتونيك عربى: كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن السعودية بصدد إصدار أمر ملكي عاجل من الملك سلمان، يتضمن إجراء لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقالت صحيفة “سبق” إنها علمت بصدور أمر ملكي من الملك سلمان، يفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

وأوضحت الصحيفة السعودية إلى أن تلك الخطوة تستهدف استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض السعودية، للإسهام في تعزيز عجلة التنمية، ليعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وتضمن أمر الملك سلمان الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا المتميزون والمبدعون، ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها.

ويتماشى الأمر الملكي لما تقتضيه المصلحة العامة لاستقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، تماشيا مع رؤية 2030، الهادفة لتعزيز بيئة تجذب الاستثمارات والكفاءات البشرية.

ويشمل الأمر الملكي تجنيس المتميزين والمبدعين في مجالات:

 العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران.

بالإضافة إلى تجنيس الموهوبين في المجالات: الثقافية والرياضية والفنية.

​بالإضافة إلى مجالات تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام.

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2019-12-05 2019-12-05
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كل الوطن- فريق التحرير