تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “طائرات انتحارية”… مصدر يكشف تفاصيل مثيرة عن هجمات إيرانية محتملة في الشرق الأوسط كل الوطن ملك الأردن يفاجئ متطوعين ويطلي الحائط بنفسه..فيديو كل الوطن أمر ملكي عاجل من الملك سلمان… إجراء لأول مرة في تاريخ السعودية كل الوطن “صحّة الرياض” ومؤسّسة عمر البليهد الخيرية يوقعان اتفاقية لدعم مرضى الرعاية المنزلية مستشفى شقراء العام كل الوطن لجنة “تصفية”: 145 مليون ريال لم نتمكن من الوصول إلى أصحابها في مساهمات عقارية بالشرقية كل الوطن ترامب يردّ سريعا على فيديو ترودو “الساخر” كل الوطن الصحة العالمية تحدد “الملاعق المثالية” من السكر كل الوطن دراسة تحذّر النساء من صبغة الشعر.. تتسبب بمرض “خطير” كل الوطن تقرير لجنة التحقيق يتهم ترامب باستغلال منصبه لمصلحته الشخصية كل الوطن فيصل الفايق: هل لاتزال إستراتيجية اوبك تُواجه تحديّات نمو النفط الصخري؟
» » ملك الأردن يفاجئ متطوعين ويطلي الحائط بنفسه..فيديو

ملك الأردن يفاجئ متطوعين ويطلي الحائط بنفسه..فيديو

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 2:42 صباحًا
ملك الأردن يفاجئ متطوعين ويطلي الحائط بنفسه..فيديو

كل الوطن سبتونيك عربى : فاجأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مجموعة من المتطوعين، أثناء مشاركتهم بأعمال صيانة لإحدى المدراس.

أفادت صحيفة “الدستور”، مساء اليوم، الأربعاء، أن الملك عبد الله فاجأ مجموعة من المتطوعين الأردنيين، من بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بزيارة أثناء مشاركتهم بأعمال الصيانة لمدرسة “الحلابات الشرقي الثانوية للبنين” في منطقة الحلابات في محافظة الزرقاء.

وتأتي أعمال الصيانة الأردنية ضمن حملة جاءت تحت عنوان “لتزهو مدارسنا إحدى حملات أردن النخوة”.

وأوضحت الصحيفة أن العاهل الأردني شارك بأعمال الصيانة للمدرسة من دهان وصيانة المقاعد وزراعة حديقة المدرسة بنفسه، وقد رافقه عدد من المتطوعين من مختلف محافظات المملكة الأردنية للمشاركة في صيانة المدرسة.

وأكدت الصحيفة أن خطوة الملك عبد الله الثاني تأتي في رسالة موجهة للشباب الأردني لحثهم على العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

رابط مختصر
2019-12-05 2019-12-05
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير