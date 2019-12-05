تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بعد نتائج PISA.. مغردون لوزير التعليم السابق: أضعفت المعلمين! كل الوطن جازان: احتراق طالبة في ظروف غامضة.. والنيابة تحقق كل الوطن وزير الثقافة يوجه بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية “الناشرين السعوديين” كل الوطن الأمير فيصل بن بندر يضع حجر أساس مشروعات بمنطقة الرياض بتكلفة 3,8 مليارات كل الوطن وزير الثقافة يوجه بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال جمعية “الناشرين السعوديين” كل الوطن اليمن : اغتيال مسؤول أمني رفيع في ” شبوة “ كل الوطن وكالة: إجراء سعودي لحماية عملاق النفط” أرامكو ” من الهجمات الإرهابية كل الوطن طالب مصر المنتحر.. إنفجر رأسه والشرطة تتوعّد مسرّب الفيديو كل الوطن جعفر الشايب:الفساد أساس الخراب كل الوطن وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع فى الخرطوم
» » وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع فى الخرطوم

وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع فى الخرطوم

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 2:42 مساءً
وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع فى الخرطوم

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: اسفر حادث انفجار مصنع للسيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم، عن وفاة 4 مصريين.

ونقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” عن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، قوله إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المسال في المصنع، ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان صحفي يوم أمس الأربعاء، أن السفير حسام عيسى سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين.

وتابع: “تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بجميع الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة”.

وأشار البيان إلى أن “وزارة الخارجية تقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين جراء حريق هائل في مصنع بمدينة بحري في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق نشب في مصنع “سيلا” للسيراميك، داخل المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة، موضحين أن “النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة”.

رابط مختصر
2019-12-05 2019-12-05
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير