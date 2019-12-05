وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع فى الخرطوم

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: اسفر حادث انفجار مصنع للسيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم، عن وفاة 4 مصريين.

ونقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” عن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، قوله إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المسال في المصنع، ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان صحفي يوم أمس الأربعاء، أن السفير حسام عيسى سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين.

وتابع: “تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بجميع الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة”.

وأشار البيان إلى أن “وزارة الخارجية تقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل 6 أشخاص وإصابة 42 آخرين جراء حريق هائل في مصنع بمدينة بحري في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق نشب في مصنع “سيلا” للسيراميك، داخل المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة، موضحين أن “النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة”.