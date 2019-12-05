اليمن : اغتيال مسؤول أمني رفيع في ” شبوة “

كل الوطن- وكالات – سبتونيك: اغتال مسلحون، اليوم الخميس، مسؤولاً بارزاً في الشرطة اليمنية بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة لوكالة “سبوتنيك”، أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من النار على مدير أمن مديرية الروضة، الملازم مجاهد سالم صبيح باعوضة، أثناء مروره ومرافقه على متن سيارة أمنية في جول الحراج بذات المديرية.

وأضاف أن الملازم باعوضة قُتل ومرافقه، وهو أحد أقاربه، جراء الكمين، مشيراً إلى انقلاب السيارة التي كان يقودها في حين لاذ المسلحون بالفرار.