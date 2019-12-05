طرح “أرامكو” يجمع 446 مليار ريال ليكون الأكبر في العالم

كل الوطن- سبتونيك : قال عملاق النفط المملوك للدولة “أرامكو السعودية”، اليوم الخميس، إنه قرر تسعير طرحه العام الأولي عند الحد الأعلى لنطاقه الاسترشادي، مما يجعله أكبر طرح في العالم، بقيمة تزيد على 25 مليار دولار التي جمعها إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014.

وقالت “أرامكو” في بيان إنها سًعرت طرحها العام الأولي عند 32 ريالا للسهم، وهي ذروة نطاقه الاسترشادي الذي تراوح بين 30 و32 ريالا للسهم، مما يعني أن حجم الصفقة 25.6 مليار دولار، وفقا لرويترز.

وقالت إن عملية الطرح سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات بقيمة 106 مليار دولار، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 119 مليار دولار (446 مليار ريال سعودي).

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية كشفت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن التسعير النهائي لأسهم “أرامكو” يبلغ 32 ريالا للسهم.

وذكرت شبكة “العربية” أن سعر 32 ريالا لأسهم “أرامكو” يعتبر الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب والذي تراوح بين 30 و32 ريالا (8 – 8.53 دولار) للسهم.

وأضافت أنه “في حال أكدت “أرامكو” التسعير بالحد الأعلى فإن ما ستجمعه الشركة يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن”.

يشار إلى أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم “أرامكو” كان قد انتهى الخميس الماضي، حيث ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب العام بشركة “أرامكو” للمؤسسات المستثمرة ستمتد من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبالنسبة للمستثمرين الأفراد من 17 إلى 28 نوفمبر.

وكانت “أرامكو” قد أعلنت، عبر موقعها الرسمي، عن النطاق السعري للطرح الأول على أسهمها، وبدء الاكتتاب عبر السوق المالية السعودية (تداول).

وستكون نسبة 0.5 بالمئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 بالمئة للمؤسسات؛ على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.