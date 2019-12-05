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15 مليون دولار مكافأة أمريكية للإرشاد عن قائد إيراني خطط لاغتيال السفير السعودي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2019 - 11:26 مساءً
15 مليون دولار مكافأة أمريكية للإرشاد عن قائد إيراني خطط لاغتيال السفير السعودي

كل الوطن- سبتونيك عربى: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة تصل إلى 15 مليون للحصول على معلومات عن قائد إيراني خطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن بمطعم.

واشنطن – سبوتنيك. وأعلن الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك اليوم الخميس أن وزارة الخارجية الأمريكية رصدت مبلغًا يصل إلى 15 مليون دولار كمكافأة لمعلومات عن قائد إيراني رفيع المستوى يشتبه في تخطيطه لاغتيال سفير سعودي في واشنطن في أحد مطاعم المدينة.

وقال هوك في مؤتمر صحفي “أعلن اليوم أن برنامج” المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية عرض ما يصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية والشبكات والمنتسبين لعبد الرضا شلاهي”. “إنه قائد رفيع المستوى في قوة الحرس الثوري الإيراني“.

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