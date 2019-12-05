الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ بالتأهل إلى نهائي خليجي 24

كل الوطن- متابعات: تقدم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالتهنئة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على تأهل منتخب الأخضر السعودي إلى المباراة النهائية على كأس الخليج العربي 24 بعد فوزه على نظيره القطري بهدف دون مقابل في نصف نهائي البطولة.

وثمن الفيصل خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس بالمستوى الكبير الذي ظهر به نجوم الأخضر خلال اللقاء والروح المعنوية العالية التي قدمها جميع اللاعبين من الدقيقة الأولى وحتى صافرة حكم اللقاء، مشدداً على ضرورة التركيز قبل خوض اللقاء النهائي أمام المنتخب البحريني وتقديم الصورة التي تعكس الصورة الحقيقية للاعب السعودي.