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“كيان غامض” وراء انتحار طالب القاهرة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 12:09 صباحًا
“كيان غامض” وراء انتحار طالب القاهرة

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير: كشفت خالة طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة، نادر محمد جميل طوسون، تفاصيل جديدة بشأن واقعة انتحاره.

وأكدت أن نجل شقيقتها كان مصابا بالإحباط في الأيام الأخيرة بسبب ظروف خاصة بشقيقه كريم، وأن عددا من أصدقائه تعرف عليهم عبر الإنترنت ضموه لجمعية تسمى “جمعية المنتحرين” على الإنترنت، تدعو أعضاءها لإنهاء حياتهم، عبر السم أو الغاز أو الانتحار بأي وسيلة أخرى، مؤكدة أنها لا تعلم عنها شيئا أكثر من ذلك، بحسب فضائية “العربية”.

وانتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان، واكتشفت جهات التحقيق أن التسجيلات مقتطعة من كاميرات المراقبة حول البرج.
مرهق يقدم على الانتحار

وقالت إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي في مكتب النائب العام المصري، أن النيابة العامة ستعلن كل التفاصيل عن الواقعة ببيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.

وشغلت واقعة انتحار طالب كلية الهندسة من على برج القاهرة، عددا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل في مصر.

واستدعت النيابة العامة أسرة المتوفى لسماع أقوالهم، ومعرفة ملابسات انتحاره، واكتشفت أنه كان يعاني من حالة اكتئاب ويمر بحالة نفسية سيئة.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتوفى، 21 عاما، طالب في كلية الهندسة جامعة حلوان، صعد بصحبة صديق له إلى أعلى برج القاهرة مساء السبت، ثم غافل صديقه وألقى بنفسه من أعلى البرج ليسقط جثة هامدة.

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2019-12-06 2019-12-06
جرائم وحوادث
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