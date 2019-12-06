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“الصحة”: الفحص يمنع 90 بالمائة من زيادة الإصابات الجديدة بفيروس الكبد “سي”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 12:19 صباحًا
“الصحة”: الفحص يمنع 90 بالمائة من زيادة الإصابات الجديدة بفيروس الكبد “سي”

كل الوطن – عكاظ – متابعات: أكدت وزارة الصحة أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030.

وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار «#هات_يدك» أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي سي سيسهم في إنقاذ نحو 4000 مريض من الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس.

كما أنه يساعد في تناقص عدد حالات سرطان الكبد النتائج عن الفيروس بنسبة 95%، وسيصل خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بمرضى فيروس الكبد إلى 50% بحلول عام 2027، إلى جانب تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%.

وأشارت «الصحة» إلى أن العلاج التقليدي يؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الكبد إلى 520 حالة سنويا تقريبا بحلول عام 2030 بزيادة تقدر بنسبة 210%، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد حالات فشل الكبد إلى 1600 حالة تقريبا بحلول عام 2030 بزيادة تقدر بنسبة 420%، إضافة إلى زيادة عدد حالات الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس إلى 580 حالة سنويا بحلول عام 2030 بنسبة 290%، إلى جانب زيادة عدد الحالات الجديدة بنسبة 2% سنويا.

واستعرضت «الصحة» عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في «تويتر» أنواع التهاب الكبد ويشمل الأنواع الثلاثة «الفيروسي A» و«الفيروسي B» و«الفيروسي C»، وأعراض كل نوع.

وعرفت الصحة التهاب الكبد سي بأنه مرض كبدي يسببه فيروس التهاب الكبد سي دون أن يصاحبه أعراض ويكون له مضاعفات خطيرة.

يذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المراضة.

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2019-12-06 2019-12-06
الصحة والجمالمحليات
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