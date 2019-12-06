“البلدية” تتخلى عن 7 أنشطة.. وشروط جديدة لرخص البناء

كل الوطن – متابعات: اتفقت وزارتا الشؤون البلدية والبيئة والمياه والزراعة على دراسة الوضع الحالي للاختصاصات والأنشطة المتقاطعة بين الجانبين والإسراع بحوكمتها بصورة واضحة أو نقلها بما يحقق المصلحة العامة. وعلمت «عكاظ» أن الوزيرين الدكتور ماجد القصبي والمهندس عبدالرحمن الفضلي وقعا اتفاقية بهذا الشأن، احتوت على ضوابط عدة أبرزها الأنشطة المتفق على نقلها إلى وزارة البيئة والمياه، مثل أسواق النفع العام وتشمل الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك والماشية والإبل وأسواق الطيور وأسواق الحطب والأعلاف، والمسالخ، والمنتزهات الطبيعية والمخيمات البرية وإنشاء السدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني وجميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن، إضافة إلى إدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن. فيما تقرر نقل أنشطة واختصاصات حدائق الحيوانات ومحلات بيع الكائنات الفطرية إلى هيئة الحياة الفطرية. وتضمنت الاتفاقية إضافة شروط جديدة في رخص البناء.

استخدام الأراضي

وتضمنت الاتفاقية تنظيم العلاقة بين الوزارتين وحوكمتها وتنظيم استخدام الأراضي والإشراف عليها داخل وخارج النطاق العمراني وحدود التنمية بين الوزارتين بشكل واضح ومحدد ومعالجة التجاوزات التي تمت على الأراضي الخاضعة لإشراف وزارة البيئة من الأمانات والبلديات ومتابعة إنهاء الموافقات على استكمال قرارات تخصيص الأراضي الصادرة من وزير البيئة والمياه، وسرعة إنهاء إجراءات طلبات تخصيص المواقع التي طلبتها وزارة البيئة لخدماتها وأنشطتها داخل النطاق العمراني وحدود التنمية أو خارجها، التي يوثر تأخير البت فيها إنجاز المشاريع التنموية، وتنفيذ شبكات تخفيض منسوب المياه السطحية للاستفادة منها في شبكات الصرف الصحي، وزيادة عدد المكاتب المؤهلة لاختبارات التربية من وزارة الشؤون البلدية.

إدارة النفايات

اتفقت الوزارتان على تنظيم خدمات إدارة النفايات بجميع أنواعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات البينية في جميع المدن والمحافظات، عدا النفايات المشعة. كما تضمنت تفعيل البعد البيئي على الأراضي والخطط التنموية المشمولة في الإستراتيجية العمرانية والترخيص لأنشطة وزارة البيئة بما يتوافق ويتكامل مع الإجراءات المتبعة حاليا في إصدار التراخيص البلدية ودراسة مدى تأثير مرادم النفايات البلدية على المياه الجوفية قبل تخصيصها وتطبيق ضوابط المياه المستخدمة للري وأساليب الري، وتحديد الأنواع الشجرية المحلية المناسبة لكل منطقة وتفعيل استخدام البلديات للمياه المعالجة في ري مزروعات الحدائق والميادين والشوارع دون مقابل وعدم استخدام مصادر ري أخرى بعد توفر المياه المعالجة، إضافة إلى إدراج شرط تركيب عداد میاه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة في فسح البناء.

عدادات ذكية

وقضت الاتفاقية على دراسة إمكانية الاستفادة من أعمدة الإنارة لتركيب لواقط العدادات الذكية واستكمال الربط التقني بين الوزارتين عبر برنامج التعاملات الإلكترونية وبموجب الاتفاقية تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة للتخطيط والتميز المؤسسي تعمل على حصر الأوامر والأنظمة واللوائح الخاصة بالاتفاقية وإعداد ما يلزم حيالها وحصر المواقع والميزانيات والعقود والموارد البشرية وجميع المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد خطة تنفيذية وجدول زمني وآلية حوكمة وتصعيد لجميع متطلبات نقل المهمات ومتابعة إنجاز مهمات الفرق ومعالجة المعوقات والمتطلبات المستجدة لضمان جودة الخدمات وتوافرها.

عكاظ