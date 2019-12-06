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اكتتاب “أرامكو” الأولي يعود على الخزينة السعودية بأكثر من 25 مليار دولار

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 9:58 صباحًا
اكتتاب “أرامكو” الأولي يعود على الخزينة السعودية بأكثر من 25 مليار دولار

بلغت إيرادات السعودية من الاكتتاب الأولي لأسهم “أرامكو” 96 مليار ريال، أي ما يعادل 25.6 مليار دولار.

وأكدت الشركة في بيان بالخصوص، أن عملية طرح أسهمها سجلت طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المشاركة بمبلغ يعادل 106 مليار دولار أمريكي.

ولفتت إلى أنه بإضافة طلبات الاكتتاب من الأفراد إلى مثيلاتها من المؤسسات، يصل إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال، وهو ما يعادل 119 مليار دلار، وهذا الرقم يعادل نسبة تغطية تبلغ 465% من إجمالي أسهم الطرح.

كما أعلنت “أرامكو” عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وحددت سعر الطرح النهائي عند سعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مضيفة أن حجم الطرح 2000000000 سهم، تشكل ما نسبته 1.5% من رأس مال هذه الشركة النفطية العملاقة.

وأشارت الشركة السعودية إلى أن أسهم الطرح المخصصة للأفراد تحوز على نسبة 33.3% من أسهم الطرح، وهو ما يعادل 0.5% من رأس مال الشركة، فيما تبلغ نسبة أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات 66.7% من أسهم الاكتتاب، أي ما يعادل 1.0% من رأس مال “أرامكو”.

وأفادت بأن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات سيكون في 8 ديسمبر 2019، مشيرة كذلك إلى أن موعد إعادة فائض مبالغ الاكتتاب في حال وجودها للأفراد سيكون في تاريخ أقصاه 12 ديسمبر 2019.

المصدر: سبق

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