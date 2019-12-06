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في قضية “شبكة التجسس الإسرائيلية”.. المتهم الرئيس يجهش بالبكاء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 10:01 صباحًا
في قضية “شبكة التجسس الإسرائيلية”.. المتهم الرئيس يجهش بالبكاء

تحدثت وسائل إعلام مغربية عن تفاصيل مثيرة في قضية محاكمة “شبكة تجسس إسرائيلية”، مشيرة إلى أن المتهم الرئيس أجهش بالبكاء أمام المحكمة.

وأفادت صحف مغربية، بأن أحد المتهمين في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية ورمز لاسمه بـ “ميمون. ب”، أنكر خلال جلسة استماع للمحكمة جميع التهم الموجهة إليه، وأجهش في تلك الأثناء بالبكاء في قاعة المحكمة.

وشدد هذا المتهم في معرض دفاعه على أنه لم يقم بإجراءات يحصل بموجبها المواطنون الإسرائيليون على الجنسية المغربية.

وقبل ذلك، واجهت المحكمة المتهم المشار إليه، بالمتهمة الرئيسة في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية، ورمز إلى اسمها بالحرفين “أ. ب”، حيث أصرت المتهمة على أن “ميمون . ب”، هو من كان صلة الوصل بتعرفها على “أصدقائه اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية.. وأنه كان يذهب للمقاطعات بنفسه وكان يستخلص وثائق النسخ الكاملة، كما كان يتكلف بكل ما له علاقة بالشرطة”.

إلى ذلك، قرر القاضي علي الطرشي في هذه الجلسة التي انعقدت أمس، تأجيل قضية هذه الخلية المتهمة بتكوين “شبكة إجرامية لتجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق تزوير وثائق واستصدار جوازات السفر”، إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد ذكرت في وقت سابق، أن هذه الخلية كانت تعمل على حصول إسرائيليين على الجنسية المغربية بغرض الدخول إلى الإمارات.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية التي وصفتها النيابة العامة المغربية بالخطيرة، 28 متهما، بينهم 7 إسرائيليين، أحدهم تلاحقه الشرطة الدولية “الإنتربول”، و6 رجال أمن، اثنان لا يزالان طليقان.

المصدر: barlamane.com

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