رغم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي لمستوطنات غزة… عودة “مسيرات العودة” بعد توقف 3 أسابيع

كل الوطن- متابعات- سبتونيك عربى: التقى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، الجنرال أفيف كوخافي، ظهر اليوم، الجمعة، برؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت القناة العبرية الـ”13″، ظهر اليوم، الجمعة، بأن الجنرال كوخافي التقى برؤوساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، برفقة قائد القيادة الجنوبية الإسرائيلية وقائد فرقة غزة.

وأشاد الجنرال كوخافي بصمود المستوطنين في غلاف غزة، خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، الشهر الماضي، والتي استمرت ليومين، من 12-14 من الشهر نفسه، والمسماه بـ“الحزام الأسود”.

وقال الجنرال كوخافي خلال اللقاء: كان نشاط الجيش الإسرائيلي في عملية [الحزام الأسود] ناجحا بفضل صمود سكان الغلاف وقيادتكم، وهذا يعطي فرصة لواقع آخر في المنطقة.

وأوضح رئيس هيئة الأركان أن هناك توجها إيجابيا نحو التوصل لاتفاق تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألمح، أمس الخميس، إلى إمكانية عقد اتفاق تهدئة طويلة الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، وأوضحت القناة العبرية الـ”12″، في ظل زيارة الجنرال كوخافي لمستوطنات غلاف غزة، المحاذية لقطاع غزة، قرر الفلسطينيون في قطاع غزة استئناف “مسيرات العودة”، والمقررة مساء اليوم الجمعة، بعد توقف 3 أسابيع، على خلفية التصعيد في القطاع بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي قياديا في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشهر الماضي، والتي اندلعت على إثره عملية “الحزام الأسود”.

فيما توعد الجيش الإسرائيلي باستهداف المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة.

ويواصل الفلسطينيون منذ 30 مارس/آذار 2018 التظاهر قرب السياج على حدود القطاع للمطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار المفروض على غزة، ويعتبرون اجتياز السياج الفاصل بمثابة نصر معنوي في معركتهم ضد إسرائيل.